Gegen die Minnesota Wild gewannnen die Anaheim Ducks in der Nacht zu Donnerstag (05.04.2018) mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) und zogen damit zum sechsten Mal in Serie in die Entscheidungsspiele um den Stanley Cup ein. Der Tscheche Ondřej Kaše (57. Minute) und der Kanadier Andrew Cogliano (58.) entschieden mit ihren Toren in der Schlussphase die Partie.

Holzer ohne Einsatz

Der deutsche Nationalspieler Holzer kam erneut nicht zum Einsatz. Der 30-jährige Münchener stand zuletzt am 23. März auf dem Eis. Zwei Spiele vor dem Ende der regulären Saison liegen die Ducks mit 97 Punkten auf dem dritten Platz in der Pacific Division.

Auch wenn die endgültige Tabellenposition des Teams noch nicht feststeht, hat sich Anaheim dank des Heimerfolgs zum sechsten Mal nacheinander für die NHL -Endrunde qualifiziert. 2007 hatte der Club sogar den Titel geholt.

Auch die Kings in den Play-offs

Ebenfalls bereits für die Play-offs qualifiziert sind die Los Angeles Kings. Der Meister des Jahres 2014 musste dabei nicht einmal selbst antreten, sondern profitierte vom 3:4 der Chicago Blackhawks in St. Louis und ist damit sicher in den Entscheidungsspielen dabei.

dpa/sid/red | Stand: 05.04.2018, 08:46