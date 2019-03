Jeweils drei Tore von zwei Spielern in einem Match - wer nach diesem Kunststück in der Geschichte der traditionsreichen Edmonton Oilers in der National Hockey League (NHL) sucht, muss tief in die Vereinsanalen eintauchen. Am 20. Dezember 1985 war's, als zwei Profis in einer Partie mindestens drei Tore erzielten. Die hießen Jari Kurri (4) und Paul Coffey (3) - bei einem 9:4-Sieg ebenfalls gegen Los Angeles.

Dank an die Mitspieler

Nun also passierte es an diesem 26. März 2019, wieder hieß der Gegner Los Angeles, und neben Ryan Nugent-Hopkins hieß einer der Dreifach-Torschützen Leon Draisaitl. Ein besonderer Moment für den Deutschen, der in dieser Saison so großartige Erfolge in der legendären Liga feiert. "Da waren ein paar wunderschöne Spielzüge von meinen Sturmpartnern dabei - da war es leicht, die Dinger reinzumachen", sagte Draisaitl nach dem 8:4-Triumph gegen die Kings.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Im Mai 2017 hatte Leon Draisaitl schon einmal drei Treffer für die Oilers erzielt. Allerdings damals in einem Spiel der Play-offs. In den Statistiken der nordamerikanischen Profiligen werden "regular season" und "post season" allerdings strikt getrennt, sodass der gebürtige Kölner diesmal eine Premiere feierte.

Mützen aufs Eis für die Dreifach-Schützen

Traditionell regnete es 90 Sekunden vor der Schlusssirene Mützen auf das Eis - abgeworfen von den enthusiastischen Oilers-Fans, die die beiden Hattricks feierten. "Ein großer Abend" , meinte Draisaitl, dessen Vater Peter, früher Trainer der Kölner Haie und Ex-Nationalspieler, das Geschehen auf der Tribüne verfolgte.

Leon Draisaitl im Duell mit Deryk Engelland von den Vegas Golden Knights

Nächster Höhepunkt auf Draisaitls Reise über die NHL-Eisflächen: Nur ein Punkt fehlt ihm noch, um die 100 Scorerpunkte vollzumachen. Nach seinen Saisontoren Nummer 44 bis 46 und Vorlage Nummer 53 steht der gebürtige Kölner jetzt bei 99 Scorerpunkten, schon am Donnerstag kann gegen Dallas die 100 fallen. Auch 50 Treffer sind bei sechs ausstehenden Hauptrundenspielen noch drin. "Ich versuche, nicht darüber nachzudenken. Ich möchte mir selbst keinen Druck machen" , betonte Draisaitl.

Interesse an WM-Teilnahme groß

Bei einer solch überragenden Form ist klar, dass die deutschen Eishockey-Anhänger Draisaitl nur zu gern bei der Weltmeisterschaft sehen würden, die vom 10. bis 26. Mai 2019 in der Slowakei gespielt wird. Der neue Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm darf auch hoffen. " Grundsätzlich haben alle Spieler das Interesse, bei der WM für Deutschland zu spielen ", sagte Söderholm am Mittwoch (27.03.2019) der dpa.

Draisaitl hatte Ende Februar erklärt, noch nicht genau zu wissen, ob er bei der WM dabei sein werde. Dies beziehe sich laut Söderholm aber darauf, dass sich der Stürmer zunächst ganz auf die noch kleine Chance der Oilers auf eine Play-off-Teilnahme konzentrieren wolle und man erst nach dem letzten Saisonspiel noch einmal miteinander sprechen werde. " Bei einigen Spielern muss man auch Vertragsfragen berücksichtigen" , sagte Söderholm, der gerade von einer Tour durch Nordamerika zurückgereist ist.

red/sid/dpa | Stand: 27.03.2019, 14:12