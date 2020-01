NHL

NHL - Draisaitl überragt bei Oilers-Sieg

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zurück in die Erfolgsspur geführt. Der 24-Jährige war mit zwei Toren und einer Vorlage maßgeblich am 4:2-Erfolg gegen die Nashville Predators beteiligt