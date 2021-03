NHL - Greiss mit Detroit weiter auf Talfahrt

Nationaltorhüter Thomas Greiss hat seine Bilanz des Grauens in der neuen Saison der nordamerikanischen Profiliga NHL ausgebaut. Der Goalie verlor am Dienstag (09.03.2021/Ortszeit) mit den Detroit Red Wings gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning mit 3:4 nach Verlängerung, in 17 Spielen mit Greiss im Tor gelang dem elfmaligen Stanley-Cup-Gewinner nur ein Sieg.

Der gebürtige Füssener war im Oktober als Free Agent nach Detroit gewechselt. Die Red Wings bleiben Tabellenletzter der Central Division und haben kaum noch Chancen auf die Playoffs.

sid | Stand: 10.03.2021, 07:16