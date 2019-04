Beim 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) erzielte der NHL-Profi von den Edmonton Oilers in der 18. und 25. Minute seine beiden Tore.

Die Österreicher Daniel Jakubitzka (29.), Lukas Haudum (53.) und Dominique Heinrich (59.) sorgten am Donnerstag (25.04.19) in Regensburg für den Stimmungsdämpfer für das Team von Bundestrainer Toni Söderholm zwei Wochen vor WM-Start.

Schwach im Abschluss

Die deutsche Mannschaft präsentierte sich insgesamt sehr spielfreudig, kombinierte Chancen in Hülle und Fülle heraus, war aber im Abschluss oft nicht entschlossen genug. Daher blieben die Österreicher im Spiel und kamen aufgrund von unnötigen Nachlässigkeiten im deutschen Defensivspiel selbst zu einige dicken Gelegenheiten, die der starke DEB-Torwart Mathias Niederberger von der Düsseldorfer EG aber meist vereitelte.

Die Highlights in der Offensive gingen oft vom herausragenden Nordamerika-Legionär Draisaitl aus, der in der NHL-Hauptrunde mit 50 Toren und 105 Scorerpunkten aus 82 Spielen deutsche Bestmarken aufstellte. Für die WM ist Draisaitl nur verfügbar, weil er mit seinen Oilers die Playoffs verpasste.

Immer wieder ein Raunen

"Leon zeigt sich gleich als Motor unseres Spiels", sagte Sportdirektor Stefan Schaidnagel nach dem ersten Drittel. Draisaitl brachte mit seinen Sturmpartnern Marc Michaelis und dem Kölner Frederik Tiffels die österreichische Defensive ein ums andere Mal in Verlegenheit - und wurde später zum Spieler des Spiels gekürt.

Immer wieder ging ein Raunen durch die mit 4.682 Zuschauern sehr gut gefüllte Donauarena in Regensburg, wenn Draisaitl seine außergewöhnlichen Fähigkeiten einbrachte.

Nach den vergangenen Tagen ohne Eishockey werde es "ein bisschen" dauern, bis er in die Spur finde, hatte Draisaitl vor seinem ersten DEB-Einsatz seit der WM 2018 gesagt. Zu sehen war von Anpassungsproblemen aber nichts, nur Österreichs starker Torwart Lukas Herzog verhinderte weitere Tore des deutschen Weltklassestürmers.

Kahun deutet enorme Qualität an

Außer Draisaitl standen in Dominik Kahun (Chicago Blackhawks) und Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) zwei weitere Profis aus der nordamerikanischen Profiliga im deutschen Team. "Das sind Spieler, die den Unterschied machen können", sagte DEB-Coach Söderholm. Holzer übernahm gleich die Kapitänsrolle und auch Kahun deutete seine enorme Qualität an.

Am Samstag (27.04.19) duelliert sich das DEB-Team in Deggendorf nochmals mit den Österreichern, die WM-Generalprobe steigt dann am 7. Mai in Mannheim gegen die USA. Dann werden auch Nationalspieler der DEL-Finalisten Mannheim und München dabei sein. Zum WM-Start spielt die deutsche Mannschaft am 11. Mai in Kosice gegen Aufsteiger Großbritannien.