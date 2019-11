Es sind gerade aufregende Tage für den Eishockey-Torhüter Mathias Niederberger. Der vergangene Sonntag etwa: Da hat er beim Aufwärmen manchmal auf die Videoleinwand in der Halle der Düsseldorfer EG geschaut, dort sah er dann ein Ergebnis aus dem Fußball. Es war ja auch Derby, die Fortuna Düsseldorf spielte gegen den 1. FC Köln. Über den Sieg der Fortuna hat sich der Düsseldorfer Niederberger gefreut, doch erfahren hat er erst einige Stunden später davon. Irgendwann hatte er nämlich keine Zeit mehr, um auf Fußballergebnisse zu achten, er hatte ja schließlich selbst noch einen Job zu erledigen.

4:3 gewann die DEG mit Niederberger im Tor nach Verlängerung gegen Schwenningen, und langweilig ist ihm dabei eher nicht geworden: Es waren auch seine 25 Paraden, die den sechsten Saisonsieg überhaupt erst ermöglichten. Es war an diesem Nachmittag dann auch sehr gut sehen: dass die Düsseldorfer da einen richtig guten Torhüter haben, der aktuell wahrscheinlich der beste der Liga ist.

Die Statistik spricht für sich

Man kann dafür Experten befragen oder Fans der DEG , man kann aber auch auf die Statistiken schauen. Niederberger hat im Schnitt 1,67 Gegentore pro Spiel kassiert, das ist eine überragende Quote. Er hat eine sehr gute Fangquote von 93,98 Prozent, nur die von Kevin Reich von EHC Red Bull München ist geringfügig besser.

Doch Reich spielt eben für das Spitzenteam aus dem Süden und nicht für die DEG . Und er hat auch nur sechs Spiele gemacht und nicht vierzehn wie Niederberger. Und in der Statistik von Niederberger stehen auch noch drei Shutouts, also Spiele ohne Gegentor. "Einfach überragend" sei das, hat der Trainer Harold Kreis kürzlich gesagt. Auch er wird wissen: Ohne Niederbergers Paraden stünde die DEG nach 17 Spieltagen sicher nicht auf Platz drei.

"Ein Torhüter alleine gewinnt keine Spiele"

An einem regnerischen Vormittag im November, zwei Tage nach dem Sieg gegen Schwenningen, sitzt Niederberger, 26, in einem Café in Düsseldorf-Oberkassel und zögert. Er soll nun über sich sprechen und über seine Leistungen, und da gibt es sicher viele im Sport, die das lieber tun. Er sagt: "Ein Torhüter alleine gewinnt keine Spiele." Und überhaupt spiele die DEG defensiv sehr konzentriert, "gar keine Frage" . Und deswegen, so sieht das Niederberger, "spiegelt die Statistik eines Torhüters immer die Mannschaftsleistung wider und nicht nur die Torwartleistung" .

Nun ist es keine ganz neue Erkenntnis, dass auch dieser Niederberger einiges kann auf dem Eis. Eishockey, das muss man wissen, liegt der Familie: Vater Andreas Niederberger war dabei, als die DEG zwischen 1990 und 1996 fünf Meisterschaften gewann; es sind Zeiten, von denen sie in Düsseldorf immer noch schwärmen. Heute stehen seine beiden Söhne auf dem Eis. Mathias ist das neue Gesicht des Düsseldorfer Klubs, auch ohne Meisterschaft. Und Leon, der jüngere Bruder, gehört ebenfalls zum Kader.

Sie hätten als Kinder alle möglichen Sportarten ausprobieren dürfen, sagt Niederberger, doch für ihn sei schnell klar gewesen, dass "ich beim Eishockey bleiben möchte" . Schon in den Jugendmannschaften der DEG fiel sein Talent auf, nach dem Abitur ging er dann nach Nordamerika, um ihn zu leben, den Traum von der NHL . Es reichte nicht ganz, also kehrte Niederberger bald zurück. Zunächst zu den Eisbären nach Berlin und später dann nach Düsseldorf, erst per Leihe, dann für länger.

Jetzt spielt er sein bestes Eishockey