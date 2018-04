Sturm verzichtete im ersten Duell mit den Franzosen noch auf seinen Führungsspieler Draisaitl. Der 22-Jährige hatte mit den Edmonton Oilers die Play-offs um den Stanley Cup verpasst und war nach ein paar Tagen Erholung in seiner Heimatstadt Köln zum DEB -Team gestoßen. Er soll bei der WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) das Vakuum an der Spitze der Hierarchie nach den Rücktritten des Kapitäns Marcel Goc, des Olympia-Fahnenträgers Christian Ehrhoff und des Torjägers Patrick Reimer füllen.

Fulminantes Auftaktdrittel

Sturm hatte nach den beiden Niederlagen gegen die Slowakei eine deutliche Leistungssteigerung gefordert - auch ohne Draisaitl. "Wir haben nicht abgerufen, was wir können" , bemängelte der Coach, "die Leistung der vergangenen Woche ist nicht unser Anspruch." Seine Mannschaft nahm sich die Kritik zu Herzen und legte ein fulminantes Auftaktdrittel hin. Als Vorlagengeber glänzten zwei der vier Olympia-Teilnehmer auf dem Wolfsburger Eis: Der Kölner Verteidiger Moritz Müller bereitete die ersten beiden Tore vor, beim dritten Treffer assistierte Plachta.

Auch Marcel Müller, der beste deutsche Scorer in der DEL -Hauptrunde, machte auf sich aufmerksam: Der künftige Kölner nutzte das erste Powerplay zum 4:0. Danach ging Frankreichs Torwart Sebastian Ylonen entnervt vom Eis. Erneut in Überzahl legte Plachta mit dem fünften Tor nach.

