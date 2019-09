Die Zukunft der Krefeld Pinguine in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) scheint in Gefahr zu sein. Der Geschäftsführer des Vereins, Mathias Roos, übte am Mittwoch in einem öffentlichen Statement deutliche Kritik an Mitgesellschafter Mikhail Ponomarev.

Ponomarev hält seine Zusagen nicht

Der Investor, so der Vorwurf, halte sich nicht an finanzielle Zusagen. "Leider kommt Mikhail Ponomarev seinen Verpflichtungen und Zusagen gegenüber der KEV Pinguine Eishockey GmbH seit Monaten nicht nach" , erklärte Roos am Mittwoch (25.09.2019). "Grundsätzlich habe ich kein Interesse mit einem Gesellschafter zu arbeiten, der ein derart respektloses Verhalten an den Tag legt und an Unzuverlässigkeit kaum mehr zu überbieten ist."

DEL-Standort in Gefahr

Nach WDR -Informationen beläuft sich die fehlende Summe alleine für die abgelaufene Spielzeit auf 415.000 Euro. "Herr Ponomarev gefährdet damit die Zukunft des DEL Standorts Krefeld erheblich" , erklärte Roos. "Sollte sich auch in den nächsten Wochen an seinem Verhalten nichts ändern, bleiben mir als Geschäftsführer nicht viele Möglichkeiten darauf zu reagieren." Deshalb fordere er Ponomarev nun öffentlich seinen Verpflichtungen nachzukommen.

Ponomarev, der auch Präsident des Fußball-Drittligist KFC Uerdingen ist, hält seit etwas mehr als einem Jahr gemeinsam mit dem Unternehmer Wolfgang Schulz Anteile bei den Krefeld Pinguinen und war bis 2017 auch Gesellschafter der Düsseldorfer EG. Auch dort hatte es Probleme mit den Zahlungen gegeben. Beim KFC Uerdingen gibt es aktuell ebenfalls Debatten um ihn: Der Verein hat am Mittwoch unter seiner Ägide bereits den sechsten Trainer von seinen Aufgaben entbunden.

Stand: 25.09.2019, 13:43