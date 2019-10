Nach neun Niederlagen in Serie haben die Krefeld Pinguine wieder ein DEL-Spiel gewonnen. Bei den Iserlohn Roosters reichte es am Donnerstag (24.10.2019) zu einem knappen 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)-Auswärtssieg. In der Tabelle rangiert Krefeld als 13. nun zwei Punkte hinter den Roosters (12.).