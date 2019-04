Der Finne verzichtet sowohl auf den Mannheimer Meistertorhüter als auch auf den Olympiahelden von Pyeongchang. Beide hatten in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zuletzt tragende Rollen gespielt. Ob die beiden Goalies noch ins WM-Aufgebot rutschen können, darüber gab der DEB keine Auskunft.

Endras (33) war nach dem Playoff-Finale noch als wertvollster Akteur ausgezeichnet, aus den Birken (34) kürzlich zum Spieler der Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewählt worden. Dennoch setzt der finnische Nachfolger von Marco Sturm im Tor weiterhin auf das Trio Niklas Treutle (Nürnberg), Mathias Niederberger (Düsseldorf) und Dustin Strahlmeier (Schwenningen).

Youngster betreiben Eigenwerbung

"Wir hatten auch andere Kandidaten im Blick" , erklärte Söderholm, ohne auf Namen einzugehen, "aber die drei haben einen tollen Job gemacht und mit starken Leistungen überzeugt." Treutle, Niederberger und Strahlmeier hatten in der WM-Vorbereitung bisher jeweils zwei Einsätze für das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) erhalten und dabei offenkundig gute Eigenwerbung betrieben.

Dass Söderholm (41) auf beide Top-Torhüter verzichtet, kommt überraschend und lässt den Rückschluss zu, dass für den DEB-Coach noch einer der beiden deutschen NHL -Goalies infrage kommt. Philipp Grubauer (Colorado Avalanche) und Thomas Greiss (New York Islanders) stehen mit ihren Teams in der zweiten Runde der Playoffs der nordamerikanischen Profiliga, die noch vor dem Beginn der WM in der Slowakei (10. bis 2. Mai) entschieden sein wird.

Greiss und Grubauer auf dem Sprung

Greiss, derzeit Islanders-Ersatzmann hinter dem Schweden Robin Lehner, liegt mit 0:2 in der Serie gegen die Carolina Hurricanes hinten. Zwischen Grubauers Avalanche und den San Jose Sharks steht es 1:1, vier Siege sind zum Weiterkommen nötig. Spätestens am 9. Mai sind beide Duelle beendet.

Endras dürfte die Nicht-Berücksichtigung nach dem jüngsten Titelgewinn mit Fassung tragen. "Wenn er mich braucht, bin ich da. Wenn nicht, feiere ich weiter" , hatte Endras an Söderholms Adresse gerichtet gesagt.

Vier Meisterspieler kommen noch

Zur DEB-Auswahl stoßen am Donnerstag (02.05.2019) in Denis Reul (29), Matthias Plachta (27), Markus Eisenschmid (24) sowie Ausnahmetalent Moritz Seider (18) vier Meisterspieler der Adler Mannheim. Vom entthronten Titelträger Red Bull München verstärken Yannic Seidenberg (35), Yasin Ehliz (26), Patrick Hager (30) und Frank Mauer (31) die Mannschaft. Insgesamt fünf Spieler strich Söderholm aus dem bisherigen Kader, darunter etwas unerwartet auch den hochbegabten Stürmer Dominik Bokk (19).

sid | Stand: 30.04.2019, 16:59