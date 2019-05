Olympiasieger Russland hat im sechsten Spiel der Eishockey-WM den sechsten Sieg gefeiert. Das einzige noch immer ungeschlagene Team beim Turnier in der Slowakei setzte sich in Bratislava gegen Vize-Weltmeister Schweiz 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) durch.

Im letzten Spiel vor dem Viertelfinale trifft der Rekordchampion am Dienstag (20.15 Uhr) auf Titelverteidiger Schweden. Finnland, am Dienstag (12.15 Uhr/Sport1) Deutschlands letzter Gruppengegner, gab sich beim 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) gegen Frankreich keine Blöße und setzte sich mit dem fünften Sieg an die Spitze der Gruppe A.

Österreich geht unter

Die Tore erzielten Joel Kiviranta (10.), Niko Mikkola (22.) und Jere Sallinen (53.). Für Russland trafen Artjom Anisimow (4.) und Nikita Kutscherow (27./56.). Die Sbornaja führt die Gruppe B vor Tschechien an, das am Nachmittag Österreich mit 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) deklassiert hatte. Die Schweiz ist Vierter.

dpa, sid | Stand: 20.05.2019, 08:30