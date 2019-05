Beste Vorrunde bei einer WM

Es folgte mit dem spektakulären Last-Minute-Sieg durch das Siegtor von NHL-Star Leon Draisaitl gegen Gastgeber Slowakei ein erster Höhepunkt. Den 1:8-"Downer" gegen die übermächtigen Kanadier steckten die Deutschen gut weg. Gegen die USA zeigte sich das Söderholm-Team trotz der knappen Niederlage gut erholt und krönte die Vorrunde mit einem Sieg gegen die hocheingeschätzten Finnen, die allerdings schon für das Viertelfinale qualifiziert waren.

Mit fünf Siegen, zwei Niederlagen und einem hervorragenden Gruppenplatz drei ging es in die K.o.-Phase. Es war die beste Vorrunde einer deutschen Mannschaft bisher bei einer WM.

Klar, dass damit auch die Erwartungen nach oben schnellten. " Wir haben mittlerweile in Deutschland den Anspruch, dass wir gegen die Großen mitspielen können, und auch die Großen schlagen können" , sagte NHL-Profi Korbian Holzer. In der Vorrunde klappte es, im Viertelfinale nicht.

Mehr Struktur und Aggressivität für die Offensive

Dennoch zeigte sich Söderholm zufrieden. "Ich bin unheimlich stolz auf die Spieler. Mein Gefühl ist, dass wir eine ziemlich gute Spur gefunden haben: Wir haben einen ersten Grundstein gelegt. Wie sich die Jungs über die zwei Wochen noch entwickeln können, hat mich überzeugt" , sagte Söderholm.

Wenn es etwas zu verbessern gebe, dann sei es das Angriffsspiel, meinte der Bundestrainer. "I ch glaube, wenn man das ganze Turnier anschaut, ist das offensive Spiel ein Teil, den wir verbessern müssen. Von der Struktur her und auch von der Aggressivität. Wir haben nicht so viele Schüsse aufs Tor gehabt in mehreren Spielen. "

Der Blick geht nun nach vorn, Fernziel sind die Olympischen Spiele 2022 in Peking, wo die Deutschen eine ähnlich gute Rolle spielen wollen wie zuletzt in Pyeongchang. Mit der jungen Mannschaft, die in der Slowakei überzeugte und wichtige Erfahrungen sammelte, scheint das möglich. Trainer Söderholm hat nach seiner WM-Premiere mit Deutschland jedenfalls Lust auf mehr: "Es war eine absolut überragende Zeit. Es ist mir eine Ehre, mit diesen Spielern arbeiten zu dürfen. Es hat echt Spaß gemacht."

mick/dpa | Stand: 24.05.2019, 08:30