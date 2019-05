Die Auswahl setzte sich am Dienstag (21.05.2019) im slowakischen Kosice gegen das Heimatland von Bundestrainer Toni Söderholm mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) durch. Marc Michaelis (18. Minute), Dominik Kahun (34.) und Leon Draisaitl (45./59.) erzielten die Tore.

" Wir haben alle an einem Strang gezogen und unseren Job gemacht. Das muss man machen, wenn man die Finnen schlagen will ", sagte Draisaitl, der mit Blick auf das Viertelfinale meinte: " Jede Mannschaft ist eine Top-Nation. Wir freuen uns darauf. "

Draisaitls NHL-Stürmerkollege Dominik Kahun sagte: " Wir haben uns noch einmal gesteigert im Vergleich zum Spiel gegen die USA. Es war eine super Teamleistung mit einem super Torhüter. Wir haben es ihnen sehr schwer gemacht und waren sehr gut mit der Scheibe. So können wir gegen die Guten bestehen. "

Fünf Vorrunden-Siege hatte zuvor noch nie ein deutsches Team bei einer WM geschafft. Für das Viertelfinale war die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm bereits zuvor qualifiziert. Wer am Donnerstag in Bratislava der Gegner ist, stand am Dienstagmittag noch nicht fest.

Starke Leistung von Torwart Grubauer

NHL-Torwart Philipp Grubauer stand nach einer Zwangspause wegen muskulärer Probleme erstmals seit einer Woche wieder im Tor und überzeugte mit einer starken Leistung. Harri Pesonen (16.) und Juhani Tyrväinen (25.) trafen vor 6.685 Zuschauern für die Skandinavier, mit denen Söderholm 2007 als Spieler Vizeweltmeister geworden war.

Nach vier Siegen zum Turnierbeginn hatte die DEB-Auswahl zuletzt gegen Kanada (1:8) und die USA (1:3) verloren.

red/sid/dpa | Stand: 21.05.2019, 15:17