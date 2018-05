Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die WM in Dänemark gestartet. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm unterlag am Freitag (04.05.2017) dem Gastgeber mit 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen und musste sich mit einem Punkt zufrieden geben. "Der eine Punkt war aber relativ wichtig für uns", meinte Leon Draisaitl, der ein Tor und eine Vorlage beisteuerte.

Jesper Jensen (29.) und Frederik Storm (36.) brachten Dänemark jeweils in Überzahl in Führung. Draisaitl (33.) und Yasin Ehliz (51.) glichen für das Sturm-Team, das mit fünf WM-Debütanten antrat, aus.

NHL -Profi Frans Nielsen besiegelte dann im Penaltyschießen doch noch die fünfte deutsche Niederlage im siebten WM-Duell mit den Dänen. Die deutsche Mannschaft brachte dagegen keinen Versuch im Tor unter.

Probleme in Unterzahl

"Wir müssen in Unterzahl besser spielen", monierte Verteidiger Korbinian Holzer, "Shootout ist dann immer eine Glücksache. Wir können aber auf unserem letzten Drittel aufbauen, da haben wir es besser gemacht."