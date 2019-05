Mit einem hart erkämpftem 3:2 nach Verlängerung (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) gegen Finnland in Kosice sicherte sich der WM -Dritte den zweiten Sieg im dritten Spiel und hat in der deutschen Gruppe A nun fünf Punkte auf dem Konto. Die Finnen bleiben nach der ersten Turnierniederlage mit sieben Punkten an der Spitze vor Deutschland (6) und den USA . Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) bestreitet ihr drittes Spiel am Dienstag gegen den Vorletzten Frankreich und kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Russland fährt dritten Sieg ein

Rekordweltmeister und Olympiasieger Russland feierte unterdessen in Bratislava bereits den dritten ungefährdeten Sieg in der Gruppe B. Das Team um NHL -Superstar Alexander Owetschkin schlug Tschechien mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Für die vom früheren DEL -Profi Ilja Worobjow trainierten Russen trafen Sergei Andronow, Nikita Gussow und Nikita Saizew. Für das US -Team, das nach einer 2:0-Führung zunächst den Ausgleich hinnehmen musste, war Dylan Larkin der Matchwinner. Der Center der Detroit Red Wings traf in der vierten Minute der Verlängerung.

