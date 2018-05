Schweden setzte sich am Sonntag (20.05.18) gegen den Außenseiter mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch und beendete den Höhenflug der Eidgenossen. Die Tre Kronor wiederholten in Dänemark damit nicht nur den Erfolg des Vorjahres in Köln, sondern auch den von 2013, als sie im Endspiel in Stockholm die Schweiz mit 5:1 besiegt hatten.

Nino Niederreiter (17.) und Timo Meier (24.) brachten die Schweiz zweimal in Führung, Gustav Nyquist (18.) und Mika Zibanejad (35.) glichen zweimal für die Schweden aus. Den entscheidenden Penalty verwandelte Filip Forsberg.

Meier nutzt Wechselfehler

Die Schweizer begannen nach ihren 3:2-Coups im Viertel- und Halbfinale gegen Finnland und Kanada mit sehr viel Selbstvertrauen und hatten zunächst die besseren Torchancen. Erst nach etwa zehn Minuten kam der Favorit besser ins Spiel. Dennoch gelang den Eidgenossen durch Niederreiter vor 12.490 Zuschauern in der ausverkauften Royal Arena die Führung, Nyquist glich allerdings fast postwendend aus.

Meier nutzte im Powerplay einen Wechselfehler der Schweden zum 2:1. Die Tre Kronor antworteten mit wütenden Angriffen und bauten enormen Druck auf, Torhüter Leonardo Genoni geriet immer mehr unter Beschuss. Beim Ausgleich durch Mika Zibanejad in Überzahl war der 30-Jährige vom SC Bern machtlos.

Genoni überragend

Im Schlussabschnitt setzten sich die Skandinavier immer wieder im Schweizer Drittel fest. Doch der erneut überragende Genoni brachte sie mit zahlreichen starken Paraden zur Verzweiflung und half dem Team von Trainer Patrick Fischer, vier Minuten in Unterzahl unbeschadet zu überstehen.

In der Overtime hatten die Schweizer Glück, als Adam Larsson zwei Sekunden vor Schluss den Pfosten traf.

sid | Stand: 20.05.2018, 23:24