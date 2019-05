Das deutsche Team verlor nach schwacher Leistung 1:8 (0:2, 1:2, 0:4). Für das Viertelfinale hatte sich die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nach dem besten WM-Auftakt seit 1930 bereits zuvor qualifiziert.

Viertelfinale dank USA schon vorher sicher

Thomas Chabot (3.), Mark Stone (17., 27. und 39.), Anthony Mantha (44. und 45.), Sam Reinhart (46.) und Anthony Cirelli (54.) besiegelten vor 6510 Zuschauern in Kosice die deutsche Niederlage. Der Münchner Yasin Ehliz traf für die deutsche Mannschaft, die in den verbleibenden Vorrundenspielen am Sonntag (16.15 Uhr) gegen die USA und am Dienstag (12.15 Uhr) gegen Finnland antritt. In diesen Spielen geht es darum, eine möglichst gute Ausgangsposition zu erreichen und dem Titelfavoriten Russland in der ersten K.o.-Runde aus dem Weg zu gehen.

"Ich hoffe, dass es der Weckruf war, den wir jetzt brauchen", sagte Moritz Müller, "wir müssen begreifen, dass wir mit der Spielweise gegen diese Nationen nichts holen."

Nach dem 7:1-Sieg der USA gegen Dänemark war schon knapp zwei Stunden vor dem ersten Bully klar: Die deutsche Mannschaft war nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Gruppe A zu verdrängen und hat damit neben dem Viertelfinale auch die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 endgültig sicher. "Vielleicht hatten wir das im Hinterkopf und sind ein bisschen bequem geworden", mutmaßte Müller, "auf jeden Fall haben wir so gespielt."