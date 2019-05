Die Mannschaft von Söderholm ist nur noch theoretisch von einem der ersten vier Plätze zu verdrängen, die zur Teilnahme an der K.o. -Runde berechtigen. So kann die Slowakei wegen des direkten Vergleichs selbst mit drei Siegen nicht mehr vorbeiziehen. Dass Frankreich und Dänemark ihre restlichen vier Partien gewinnen und die Deutschen keinen Punkt mehr holen, scheint ausgeschlossen.

Ziel ist schon erreicht

Matchwinner war Draisaitl, der kurz vor Schluss mit einer schönen Einzelleitung den Siegtreffer markierte. Was bemerkenswert ist, denn die Slowaken hatten dem NHL -Star das Leben bis dahin sehr schwer gemacht. "Ich habe in dem ganzen Spiel nichts wirklich Gutes hinbekommen. Da habe ich gedacht: Eine gute Aktion muss ich noch zustande bringen" , sagte Draisaitl.

Wenn man so will, dann folgt jetzt die Kür bei der WM. Denn das Ziel, die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022, ist mit Platz acht so gut wie sicher erreicht. Deutschland kann selbstbewusst und ohne Druck aufspielen, ist sich der Schwere der Aufgabe jedoch bewusst. "Vier Siege sind schön, aber das Turnier ist noch nicht zu Ende. Nur an einem Sahnetag können wir auch die Großen schlagen" , warnte Yannic Seidenberg. Das fordert auch DEB-Präsident Franz Reindl. "Jeder Punkt muss her" , sagte er, freute sich jedoch vor allem. "Das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Das wir das jetzt schon erreicht haben, ist einfach nur super" , sagte Reindl.

Söderholm bleibt vorsichtig

Und was ist jetzt noch drin? In den restlichen drei Spielen ist Deutschland jeweils Außenseiter. Doch als Underdog holte das Team im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang sensationell Silber und besiegte unter anderem Schweden und Kanada.