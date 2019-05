Drittes Spiel bei der Eishockey-WM

WM - Goalie Grubauer bereit für das Frankreich-Spiel

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer fühlt sich nach seiner beschwerlichen Anreise zur Weltmeisterschaft in der Slowakei bereit für seinen ersten Einsatz am Dienstag (20 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de). "Kurze Nacht, langer Flug", sagte der Stanley-Cup-Sieger des Vorjahres am Montag (13.05.19).