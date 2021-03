Schüchtern und verlegen steht Tina Strothmann in ihrem Garten. Die Düsseldorferin wirkt überrascht. Zwei Kamerateams, einige Fotografen und mehrere Journalisten sind zu ihr in den Garten gekommen. Das große Interesse an ihrer Geschichte kann Strothmann zunächst nicht verstehen.

Strothmann ist Eishockey-Fan der traditionsreichen Düsseldorfer EG. An der weißen Garagen-Außenwand im Garten hat sie vergangenen Sommer das DEG-Logo gemalt. Originalgetreu in Schwarz und Rot. Direkt neben den leicht angerosteten Schmetterling aus Blech, der ebenfalls an der Wand hängt. Strothmanns Ehemann Michael hatte sein Einverständnis gegeben. "Nie habe ich damit gerechnet, dass Tina das Logo so groß anpinselt", erzählt er.