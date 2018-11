Das Sportliche rückte erst einmal in den Hintergrund am Tag vor dem Beginn des Deutschland Cups. Vielmehr stand eine Personalie in den Fokus, die schon Anfang der Woche das deutsche Eishockey ordentlich durchschüttelte: der Posten des Bundestrainers.

Chefcoach Marco Sturm äußerte sich am Mittwoch (07.11.2018) erstmals öffentlich zu seinem Wechsel in die NHL am Jahresende. Auch für ihn sei die Anfrage der Los Angeles Kings, als Co-Trainer zu arbeiten, überraschend gekommen. "Ich bekam erst letzte Woche den Anruf, das muss man erst mal so verdauen" , sagte Sturm auf einer Pressekonferenz in Krefeld.

Doppelfunktion ausgeschlossen