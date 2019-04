Eishockey-WM: Deutsche Frauen verpassen Gruppensieg

Die Auswahl von Bundestrainer Christian Künast unterlag dem ungeschlagenen Tabellenersten aus Tschechien am Dienstag (09.04.2019) mit 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Deutschland hatte sich bereits vor dem letzten Spieltag der leistungsschwächeren Gruppe B für das Viertelfinale qualifiziert.

Mit sechs Zählern aus vier Partien beendet das Team des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) die Vorrunde als Zweiter. Japan belegt bei gleicher Punktzahl aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs den dritten Rang, ist aber ebenfalls für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Mills-Doppelpack besiegelt die Niederlage

Die Viertelfinals finden allesamt am Donnerstag (11.04.2019) statt. Dort trifft Deutschland auf den Zweiten der stärkeren Gruppe A - Kanada oder Finnland.

Im ersten Drittel hielt Ivonne Schröder in Vertretung von Stammkeeperin Jennifer Harß gegen überlegene Tschechinnen ihren Kasten sauber. In Abschnitt zwei schoss Alena Mills Tschechien im Powerplay in Führung (34.) und legte nur wenig später ihren zweiten Treffer nach (36.). Im Schlussdrittel probierte das DEB-Team mehr in der Offensive, doch der Weltranglistenneunte brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

sid/red | Stand: 09.04.2019, 19:43