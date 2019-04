WM-Start für zwölf bayerische Eishockey-Spielerinnen mit Humor

Am Donnerstag (04.04.2019) startet die deutsche Frauen-Auswahl in die Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland. Zwölf der 23 nominierten Spielerinnen kommen aus Bayern. Mit einer originellen Kampagne hat das Team für Aufmerksamkeit gesorgt. | br