Eishockey

DEL - Adler Mannheim zurück in der Erfolgsspur

Die Adler Mannheim kommen in der DEL wieder in Fahrt. Der Meister entschied das Duell gegen die Eisbären Berlin mit 7:3 (2:1, 4:0, 1:2) für sich und feierte den zweiten Sieg in Serie. Zuvor hatte es vier Niederlagen gegeben. Vizemeister München hatte viel Mühe gegen Schwenningen.