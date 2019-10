München gewann am Sonntag (13.10.2019) mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) gegen die Iserlohn Roosters und bleibt damit souverän an der Tabellenspitze. Bereits mit ihrem Erfolg am vergangenen Spieltag hatten die Münchner einen DEL-Startrekord aufgestellt. Die Start-Bestmarke hatten bislang die Nürnberg Ice Tigers in der Saison 2013/14 aufgestellt.

Torhüter Reich: "Es ist unglaublich zur Zeit"

"Es war wieder eine Top-Mannschaftsleistung, hinten wie vorne, es ist unglaublich zur Zeit" , sagte Torhüter Kevin Reich, der für den pausierenden Olympiazweiten Danny aus den Birken zwischen den Pfosten der Münchner stand, bei Magenta Sport: "Wenn die erste Reihe keine Tore schießt, macht's die zweite, wenn die zweite nicht, dann die dritte."

Für München trafen Yannick Seidenberg (11.), Konrad Abeltshauser (25.), Maximilian Daubner (38.), Philipp Gogulla (42.) und Maximilian Kastner (58.). Die Gäste waren anfangs durch Marko Friedrich (4.) in Führung gegangen, Jake Weidner (28.) gelang das zwischenzeitliche 2:2.

Straubing, Pinguins und Mannheim folgen mit Abstand

Tabellenzweiter sind die Straubing Tigers, die gegen den Titelverteidiger Adler Mannheim verlor mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) gewannen. Mannheim rutschte vorerst auf Platz vier ab. Satte 14 Punkte liegt Vorjahresmeister Mannheim bereits hinter München zurück.

Straubing hat zwölf Zähler Rückstand und ist punktgleich mit den Fischtown Pinguins, die 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) bei den Grizzlys Wolfsburg gewannen.

sid/dpa | Stand: 13.10.2019, 16:46