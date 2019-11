Der Vizemeister unterlag den Nürnbergern am Freitag (15.11.2019) auf eigenem Eis mit 3:4 (0:0, 0:1, 3:2, 0:1) nach Verlängerung. Es war die erst zweite Niederlage im 18. Saisonspiel. Die zweitplatzierten Straubing Tigers gewannen gegen die Krefeld Pinguine mit 5:3 (0:1, 3:0, 2:2), der Rückstand des Überraschungsteams beträgt noch zehn Punkte. Die Adler Mannheim kommen dagegen weiterhin nicht auf die Beine. Der deutsche Meister kassierte beim 1:4 (1:1, 0:0, 0:3) bei den Augsburger Panthern die vierte Niederlage in Serie und droht nun auch den vierten Platz zu verlieren. Unmittelbar dahinter liegen jetzt die Eisbären Berlin, die im Verfolgerduell auswärts die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) besiegten. Für die Kölner Haie begann das zweite Saisondrittel mit einem 5:4 (1:1, 1:2, 3:1) bei den Schwenninger Wild Wings. Dabei machten die Kölner ein 2:4 wett.

Bender entscheidet die Partie in München

Vor 4.930 Zuschauern in der Olympia-Eishalle lieferten sich München und Nürnberg ein ausgeglichenes Duell. Nach torlosem erstem Drittel brachte Marcus Weber (33. Minute) den Gast im zweiten Abschnitt in Führung. Fahrt nahm das Spiel aber erst im Schlussdrittel auf. Der erste Ausgleich durch Philip Gogulla (46.) hatte nicht mal eine Minute Bestand, Joachim Ramoser (47.) brachte Nürnberg wieder in Front, Oliver Mebus (50.) legte nach. Innerhalb von 50 Spielsekunden brachten Trevor Parkes (53.) und Mark Voakes (54.) den Vizemeister aber erneut ins Spiel. Tim Bender sorgte in der dritten Minute der Overtime dennoch für den Sieg der Franken. Für Straubing entschieden Antoine Laganiere (28.), Jeremy Williams (29.), Chasen Balisy (35.), Marcel Brandt (43.) und Stefan Loibl (50.) das Spiel gegen Krefeld.