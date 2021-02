Es hat bis zum 15. Spieltag gedauert, bis in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erstmals coronabedingt eine Partie abgesagt werden musste. Das Team der Grizzlys Wolfsburg ist geschlossen in Quarantäne - und das für Dienstag (02.02.2021) geplante Auswärtsspiel in Köln wurde in den März verlegt. Die Partie gegen Bremerhaven ist von Sonntag auf Montag verschoben worden.

Die Teststrategie sei aufgegangen, so Wolfsburgs Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf. Man sehe es "als positives Zeichen, dass alle anderen Tests negativ ausgefallen sind" .

Ähnlich bewertet auch die Liga den Fall Wolfsburg: "Besser wäre es natürlich, wenn es gar keine Coronainfektionen bei den Spielern geben würde, aber so ist es reine Vorsichtsmaßnahme, damit sich innerhalb der Mannschaft nicht noch weitere anstecken. Bisher hat sich das Konzept bezahlt gemacht" , so Liga-Chef Gernot Tripcke zur Sportschau.

Mehr Tests nach Lernphase

Die Testungen in Deutschlands bester Eishockey-Liga sind optimiert worden. Während bei einem Vorbereitungsturnier im November und Dezember allein drei Spiele abgesagt wurden und zwei Klubs ihre Mannschaft in Quarantäne schicken mussten, hat die DEL-Spielzeit vergleichsweise lange ungestört stattfinden können.

"Es ist eindeutig nachjustiert worden. Wir haben eine höhere Testdichte. Und neben den Schnelltests jetzt auch PCR -Tests ", erklärt Christof Kreutzer sportlicher Leiter der Schwenninger Wild Wings gegenüber der Sportschau. Beim Vorbereitungsturnier waren in seinem Team noch zahlreiche Coronafälle aufgetreten: "Das neue Verfahren führt zu früheren und schnelleren Ergebnissen."

"Eishockey im Home-Office geht nicht"

Das Hygienekonzept gibt Sicherheit, sagt auch Nationalspieler und Haie-Kapitän Moritz Müller: "Ich vertraue auf das Konzept, das hat bisher sehr effektiv funktioniert und ist gut organisiert. Es ist auch die einzige Möglichkeit, weil Eishockey im Home-Office geht einfach nicht."

Der Spieltag ist trotzdem anders: Anreise mit dem Bus - und die gesamte Zeit in der Eishalle gibt es praktisch keinen Kontakt zu anderen Menschen, außer zu Mitspielern und Betreuerstab. Kein Plausch unter ehemaligen Kollegen, kein Handschlag nach dem Spiel.

Tests gehören zum Alltag

So sollen Infektionsketten unterbunden werden. Die DEL schreibt mindestens zwei Schnelltests und einen PCR-Test pro Woche vor. Ein Test davon darf maximal 36 Stunden vor dem Spieltag stattfinden. "Das ist ein Riesen-Aufwand, aber mitlerweile hat sich alles gut eingerichtet. Und die Spieler sind sich ihrer Pflichten, aber auch Privilegien bewusst ", erklärt Tripcke.

Berlins Mark Olver (L) muss verletzt vom Eis - zwei Betreuer mit Masken begleiten ihn

An den neuen Alltag würden sich die Spieler zudem nach und nach gewöhnen. "Die Testungen sind zur Routine geworden. Das gehört mitlerweile zum Alltag wie jedes Eis- oder Krafttraining ", so Kreutzer.

"Wir sehen sehr gute Spiele"

Gewöhnen mussten sich die Eishockeyprofis auch an leere Hallen. Die Geisterspiele hätten aber insgesamt keinen großen Einfluss auf das Geschehen auf dem Eis, so Kreutzer: "Rein sportlich betrachtet, finde ich, sehen wir weiterhin sehr gute Spiele. Weil es weniger Druck durch die leeren Hallen gibt, wird vielleicht sogar ein bisschen offensiver gespielt" , bewertet Kreutzer die ersten Spiele der Saison: "Aber ein Stück weit leidet man schon unter der fehlenden Atmosphäre."

Die leere SAP Arena bei einem Eishockey-Geisterspiel

Die Eishockeyfans waren seit März nicht mehr in den Eis- oder Multifunktionshallen. Anders als im Fußball gab es keine Spiele im September mit Teilzulassung. Deshalb können harte Checks und schnelle Pucks aktuell fast ausschließlich im Pay-TV verfolgt werden - die Nachfrage dort ist aber groß. "Wir haben wirklich tolle Quoten, mehr als das Doppelte verglichen mit dem Vorjahr" , so Tripcke.

Saison-Modus noch nicht final geklärt

Nach Ablauf der aktuell laufenden "Divisionen", sollen die Nord- und Südteams "über Kreuz" spielen: jeweils ein Heim- und Auswärtsspiel gegen die Mannschaften aus der anderen Gruppe. Final bestätigt ist das allerdings noch nicht. Tripcke rechnet Mitte bis Ende Februar damit - man wolle mögliche neue Corona-Beschlüsse, die ab dem 15. Februar gelten könnten, abwarten.

Klubs und Liga hatten sich bei der Saisonplanung nämlich das Hintertürchen offen gehalten, auch direkt in die Playoffs überzugehen, je nach Lage der Corona-Pandemie. Das sei allerdings das "Worst-Case-Szenario" , so Tripcke: "Wenn jetzt keine Flut an Spielverlegungen kommt und keine neuen behördlichen Einschränkungen, dann bleiben wir bei unserem Plan."

Kurze Playoffs

Ein Plan, der zunächst auch weiter keine Zuschauer vorsieht und verkürzte Playoffs im "Best-of-Three"-Modus. Längere Playoffs könnten möglich werden, sollte die Eishockey-WM, die ab dem 21. Mai in Lettland stattfinden soll, ausfallen oder verschoben werden.