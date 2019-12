DEL - Ingolstadt verliert knapp gegen Nürnberg

Audio: Ducksch: "Sind noch nicht abgeschrieben"

Sportschau. . 01:36 Min. . ARD.

Hannovers Stürmer Marvin Ducksch bemängelt die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit gegen Bochum. Der Auftritt in der zweiten Halbzeit habe Mut gemacht, auch wenn sich Hannover am Ende nicht belohnen konnte. | audio