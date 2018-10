DEL - Kölner Haie verlieren gegen Krefeld

Die Kölner Haie haben in der Deutschen Eishockey Liga die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen die Krefelder Pinguine gerieten die Kölner früh in Rückstand und konnten das Spiel nicht mehr drehen.