So lief die vergangene Saison

Kurz gesagt: enttäuschend. Nachdem vor zwei Jahren immerhin noch die Pre-Playoffs (Platz acht) erreicht wurden, erlebten die Iserlohn Roosters zuletzt eine äußerst schwache Saison - Stimmungsboykott der Fans inklusive. "Es ist ihr Recht, ihre Meinung zu äußern. Das haben sie getan" , blickt der Sportliche Leiter Christian Hommel im WDR-Gespräch zurück.

In den ersten zehn Spielen holte das Team lediglich vier Siege, hatte mit großer Inkonstanz zu kämpfen. Die Leistungsspanne reichte von einem grandiosen 8:3-Erfolg gegen den EHC München bis hin zu einer ernüchternden 2:6-Pleite gegen die Adler Mannheim - nur wenige Spieltage später.

Nach 20 Partien standen nur sechs Siege in der Bilanz. Der Kanadier Rob Daum wurde im November 2018 als Coach entlassen, sein Landsmann Jamie Bartman übernahm als langjähriger Co-Trainer das Ruder. Doch die Lage besserte sich nicht sonderlich. Die Roosters verloren zwischenzeitlich zehn Partien in Folge, am Ende verbuchte der Klub in der DEL-Hauptrundentabelle den 13. und vorletzten Platz. Auch das Kapitel Bartman war beendet - er heuerte im Mai 2019 als Assistenztrainer bei den Augsburger Panthern an.

Wer kommt, wer geht?

Das ernüchternde Abschneiden führte im Sommer zu regem Treiben auf dem Transfermarkt. Der Kader wurde fast komplett ausgetauscht: 17 Neuzugänge wurden an Bord geholt. Inklusive des Abgangs von Nationalstürmer Lean Bergmann nach Mannheim im Januar und des Wechsels von Jordan Smotherman zu den Belfast Giants im Februar verließen 16 Akteure den Verein. Außerdem wurden sechs weitere Spieler verliehen.