Die DEL geht am 13. September in ihre 26. Saison und startet gleich zu Beginn mit einem Topspiel. Vize-Meister Red Bull München spielt bei den Augsburger Panther, die in der abgelaufenen Saison im Halbfinale an München scheiterten.

Am zweiten Spieltag kommt es ebenfalls zu einem Halbfinal-Duell der vergangenen Spielzeit. Die Adler Mannheim empfangen zu Hause die Kölner Haie.

Der 1.Spieltag im Überblick:

Augsburger Panther - EHC Red Bull München

Kölner Haie - Iserlohn Roosters

Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg

Straubing Tigers - Krefeld Pinguine

Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt

Thomas Sabo Ice Tigers - Adler Mannheim

Düsseldorfer EG - Pinguins Bremerhaven

sid | Stand: 01.07.2019, 11:26