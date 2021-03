DEL: Nächster Sieg für die Adler

Die Adler Mannheim drehen in der Südgruppe der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einsam ihre Kreise an der Spitze. Das 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) gegen die Augsburger Panther am Sonntagnachmittag (14.03.2021) war der zehnte Sieg in den vergangenen elf Spielen für den Titelfavoriten.

Mit 58 Punkten liegen die Mannheimer 15 Zähler vor dem Verfolger Red Bull München. Markus Eisenschmid (10.), Sinan Akdag (16./40.) und Stefan Loibl (31.) erzielten die Tore für die Adler, Jaroslav Hafenrichter (13.) hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen, für den Endstand sorgte David Stieler (45.).