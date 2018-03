Haie-Profi Ehrhoff beendet seine Karriere

" Der Entschluss ist wohl überlegt und in den vergangenen Wochen gereift ", sagte Haie-Kapitän Ehrhoff am späten Sonntagabend (25.03.2018). Neben 314 DEL-Spielen bestritt der Eishockey-Profi 862 Partien in der NHL und 110 A-Länderspiele. Sein Vertrag bei den Kölner Haien lief noch bis 2019.

Bei Olympia noch Leistungsträger

Für den Deutschen Eishockey-Bund und Bundestrainer Marco Sturm ist das Karriere-Ende des einst für kurze Zeit bestbezahlten Abwehrspielers der nordamerikanischen Profiliga ein herber Verlust. Beim Gewinn der Silbermedaille und damit dem größten Erfolg der deutschen Eishockey-Geschichte bei Olympia in Südkorea hatte Ehrhoff zu den Leistungsträgern gezählt.

Sein DEL-Debüt hatte der in Moers geborene Ehrhoff in der Saison 1999/2000 für die Krefeld Pinguine gegeben.

Stand: 26.03.2018, 08:50