Es gibt sie noch. Manchmal. Die glücklichen Momente. Doch das Glück war im Leistungssport schon immer ein flüchtiger Begleiter. Vor allem im schnellsten Mannschaftssport der Welt. Das ehrenamtliche Eislauftraining mit den kleinsten Kölner Haien hat Uwe Krupp jedenfalls in den vergangenen neun Monaten diese glücklichen Augenblicke gebracht.

Der Stanley Cup-Sieger, der Ur-Kölner, die lebende Haie-Legende und der aktuelle Haie-Trainer steht mit den Kleinen auf dem Eis, " weil es für mich wahrscheinlich wie eine Therapiestunde ist, mit den Kindern zu arbeiten ". Ein bisschen Glück mit den Kleinsten, die die Sorgen der Großen noch nicht kennen oder gar teilen müssen. " Manchmal fallen sie auf dem Eis einfach um ", lacht Uwe Krupp in der jüngsten Folge der außergewöhnlichen Dokumentation "Unter Haien".

Saison ohne Fans als finanzielles Horror-Szenario

Jetzt könnten die großen Haie umfallen, einfach so. Weil sie keine Geschäftsgrundlage mehr besitzen. " Weil es jetzt fast 12 Uhr ist ", wie Uwe Krupp sagt. Der letzte Ausweg: Spiele ohne Zuschauer, möglicherweise eine gesamte Saison ohne Fans. Lange Zeit war dieses Szenario tabu, jetzt scheint es fast alternativlos zu sein. " Wenn wir den Trainingsbetrieb aufnehmen sollen, um in so eine Spielzeit zu gehen ", erklärt Haie-Geschäftsführer Philipp Walter, "dann brauchen wir eine Million Euro. Die haben wir nicht."

Haie hoffen auf Solidarität in der Stadt

High Noon bei den Haien. Die letzte Patrone: Geisterspieltickets. 10 Euro das Stück. Neu ist die Idee nicht, aber darum geht es nicht. " Die Kölner wissen, dass die Haie zu ihrer Stadt gehören ", sagt Philipp Walter. " Und deshalb werden sie uns unterstützen ." Haie-Fans haben ja durchaus Erfahrung mit existenziellen Nöten ihres Vereins. Vor knapp zehn Jahren kauften sie tausendfach "Retter-Shirts", um die drohende Insolvenz abzuwehren. Jetzt lautet das Motto: "Immer wigger!" Immer weiter also.

Kurzarbeit als Bremse bei Rückkehr zur Normalität

Von Köln aus der Blick in die Liga, das grundsätzliche Dilemma des deutschen Eishockeys lässt sich folgendermaßen beschreiben: Die meisten Spieler befinden sich in Kurzarbeit, diese endet an dem Tag, an dem die Saisonvorbereitung beginnt, dann sitzen die Vereine auf den Personalkosten, die selbst mit "normalen" Zuschauereinnahmen gerade eben so gedeckt werden können.

Spieler in Deutschland verzichten auf Gehalt

Die DEL-Spieler haben deshalb mehrheitlich längst signalisiert und vertraglich zugesichert: "Wir werden verzichten." In Köln wären es immerhin 60 Prozent der vereinbarten Einkünfte, und trotzdem wird dies nicht reichen. In Mannheim wurde erst jetzt, nach langen Verhandlungen, eine Vereinbarung erzielt, über die beide Seiten noch keine Einzelheiten verraten. Aber in Mannheim ist der finanzielle Rahmen auch anders und besser als in Köln. Das gilt auch für Berlin und vor allem für München.