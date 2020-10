Am Mittwoch (14.10.2020) um 19.30 Uhr steht für die Kassel Huskies das zweite Testspiel der Saison an. Auch der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Moritz Müller wird für den Klub aus der DEL 2 am Schläger sein. Müller, ebenfalls Kapitän der Kölner Haie, hat einen Leihvertrag unterschreiben.

Rückkehr zum Heimatverein besonders beliebt

Alle drei Parteien (Haie, Huskies, Müller) wollten das, so Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. Müller, seit 2002 Profi bei den Haien, spielte in der Jugend schon mal für Kassel, Teile seiner Familie wohnen in der nordhessischen Stadt.

Moritz Müller, 33 Jahre alt, ist Vorsitzender der neuen Gewerkschaft Spielervereinigung Eishockey (SVE). Er wirbt nahezu seit Beginn der Pandemie dafür, die Sorgen der Klubs und Profis ernst zu nehmen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihrer Arbeit nachzugehen. Dafür, so Müller und viele Mitstreiter unter Funktionären und Spielern, müsse vor einer akzeptablen Kulisse gespielt werden. Anders als etwa Bundesligisten im Fußball sind die Klubs der DEL extrem von Zuschauereinnahmen abhängig.