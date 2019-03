Den Punkterekord haben die Adler aus Mannheim schon nach 50 Spieltagen aufgestellt. Ob er für den ersten Tabellenplatz nach der Hauptrunde reichen wird, ist aber noch fraglich. Der Meister aus München könnte den Rekord schnell verbessern. Vor den letzten beiden Spieltagen in der Deutschen Eishockey Liga hat er drei Zähler Rückstand auf die Adler, die bei 112 Punkten stehen.

Einzig die Schwenninger Wild Wings wissen schon, auf welchem Platz sie die Hauptrunde beenden werden - auf dem letzten. Bei den 13 anderen Mannschaften sind noch Verschiebungen möglich. Die Chancen, dass der Tabellenelfte aus Wolfsburg aber noch einen Platz hoch und damit in die Pre-Play-offs rutscht, sind allerdings nur theoretischer Natur. Die Grizzlies werden zum ersten Mal seit 2008 die Play-offs verpassen.

Spannung hinter den Spitzenteams

Sehr spannend geht es hinter den beiden Spitzenteams zu. Die Augsburger Panther, die schon sicher für das Viertelfinale qualifiziert sind, haben 85 Punkte. Dahinter folgen die Kölner Haie mit 84 Punkten auf dem so wichtigen vierten Platz, der in einem möglichen siebten Spiel der Viertelfinalserie Heimrecht bedeuten würde.

Durch die Niederlage nach Verlängerung im rheinischen Derby am Dienstag (26.02.2019) ist die zeitweise sogar als Meisterschaftskandidat gehandelte Düsseldorfer EG auf den fünften Platz abgerutscht. Theoretisch drohen der DEG sogar noch die Pre Play-offs der Mannschaften vom siebten bis zehnten Platz. Aber schon am Freitag könnte die Mannschaft von Trainer Harold Kreis mit einem Heimsieg gegen die Krefeld Pinguine den sicheren Platz im Viertelfinale buchen.

Showdown zwischen Ingolstadt und Straubing

Der sechste Tabellenplatz, der dazu noch reicht, wird derzeit vom ERC Ingolstadt belegt. Zwei Punkte mehr als ihr bayrischer Rivale aus Straubing haben die Ingolstädter auf dem Konto. Beide Mannschaften treffen am letzten Spieltag der Hauptrunde aufeinander. Da die vorherigen Aufgaben (ERC in Iserlohn, Straubing gegen Wolfsburg) durchaus gut zu lösen sind, läuft es auf einen Showdown am Sonntag in Ingolstadt hinaus.

red | Stand: 01.03.2019, 08:45