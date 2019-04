Roy stemmt sich München entgegen

Die Münchner starteten zunächst aggressiv und ließen den Gastgebern im Spielaufbau keinen Platz. Doch erneut war Augsburgs Torhüter Olivier Roy ein starker Rückhalt. Auch die beste Münchener Chance im ersten Durchgang durch Andreas Eder (18.) entschärfte Roy.

Im zweiten Drittel bekam EHC-Goalie Danny aus den Birken dann mehr Arbeit. Die Intensität nahm stetig zu, die Strafzeiten häuften sich. Doch selbst eine 5:3-Überzahl konnte München nicht nutzten.

Augsburg nutzt Überzahl

Auf der Gegenseite sorgte Payerl im Powerplay vier Sekunden vor Drittelende für die Augsburger Führung. Es war das erste Gegentor für Aus den Birken nach 114:09 Minuten. Beim 1:0 am Freitag hatte der 34-Jährige alle 20 Schüsse auf sein Tor abgewehrt.

Zu Beginn des Schlussabschnitts hielt der Münchens Schlussmann sein Team gegen stark auspielende Augsburger mit einigen Glanzparaden im Spiel. Sechs Sekunden vor Schluss aber traf Payerl zur endgültigen Entscheidung ins leere Tor.

Mannheim wartet auf seinen Gegner

Das entscheidende siebte Spiel findet am Dienstag in München statt. Im anderen Halbfinale hatte der Vorrundenerste Adler Mannheim den Kölner Haien mit 4:0-Siegen nicht den Hauch einer Chance gelassen. Die Finalserie startet dann am Donnerstag in Mannheim.

Thema in: Sportschau, Das Erste, Sonntag, 14.04.2019, 18 Uhr