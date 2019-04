Die Gäste zeigten sich dagegen wie schon in den Partien zuvor eiskalt und nahmen Köln mit dem Doppelschlag im Mitteldrittel den Schwung. Die Gastgeber gaben nicht auf, das Aufbäumen im Schlussdrittel kam jedoch zu spät.

Der Final-Gegner wird in der Vorschlussrunden-Serie zwischen Titelverteidiger EHC Red Bull München und den Augsburger Panthern ermittelt. Dort führen die Panther aktuell mit 2:1 in der Serie. Das erste Finalspiel wird aber definitiv am 18. April in Mannheim ausgetragen.

sid/dpa/red | Stand: 09.04.2019, 21:58