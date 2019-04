DEL - Adler Mannheim halten Kurs aufs Finale

In Spiel zwei der Best-of-seven-Serie gelang den Augsburger Panthern in letzter Minute das 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)-Siegtor gegen München und damit der Ausgleich in der Serie. Mannheim ließ Gastgeber Köln beim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) erneut keine Chance und braucht nur noch zwei Siege für das Endspiel.

Wieder enges Spiel in Augsburg

Keine 48 Stunden nach dem denkwürdigen ersten Marathonmatch über 101 Minuten, dem siebtlängsten Spiel der DEL-Geschichte, entwickelte sich in Augsburg erneut eine enge Partie. Mark Yoakes (18.) und John Mitchell (22./48) schossen München 2:1 und 3:2 in Führung, für Augsburg waren Matt Fraser (17.), Matt White (22.) und Drew LeBlanc (42.) erfolgreich.