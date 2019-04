Augsburgs Braden Lamb erzielte beim 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) in der 104. Minute des sechstlängsten Spiels der DEL-Geschichte das entscheidende Tor. "So lange wollten wir eigentlich nicht spielen. Aber wenn es so lange dauert zu gewinnen, dann machen wir es natürlich", sagte der Matchwinner bei "Magenta Sport". Damit liegt Favorit München vor dem vierten Duell am Mittwoch (19.30 Uhr) in Augsburg in der Best-of-seven-Serie mit 1:2 zurück. Ihren bislang einzigen Sieg hatten die Münchner am vergangenen Mittwoch erst in der 102. Minute gesichert.

Erneut musste das Spiel in München am Sonntag (07.04.19) wegen eines Loches im Eis unterbrochen werden. Schon nach 73 Sekunden gab es eine Zwangspause: Weil an der Bande hinter dem Tor ein Stück Eis herausgebrochen war, gingen die Eismeister unter anderem mit einem Feuerlöscher zu Werke. Anders als am vergangenen Mittwoch, als die Drittelpause vorgezogen werden musste, ging es nach wenigen Minuten weiter.

47 Münchner Torschüsse, 1 Treffer

München dominierte danach das Spiel, doch die Augsburger konterten genauso effektiv wie beim 4:3-Sieg am Freitag. Die erste Torchance der Panther nutzte Jamie Arniel zur überraschenden Führung (10.). Auch im Mitteldrittel waren die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft, doch zunächst sprang nur ein Lattenschuss von Derek Joslin heraus (31.). Erst in der 33. Minute gelang John Mitchell in Überzahl der verdiente Ausgleich.