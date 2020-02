Die Kölner Haie haben einen Negativrekord in der Deutschen Eishockey Liga verhindert. Unter dem neuen Trainer Uwe Krupp zeigte der KEC am Veilchendienstag (25.02.2020) eine starke Leistung und schlug die Grizzlys Wolfsburg verdient 5:0 (1:0; 2:0; 2:0).

Kein Negativrekord für Köln

Der Sieg sorgte bei den 11.000 Fans in der Lanxess-Arena in Köln für beste Stimmung: " Oh wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen ", sangen sie. Eine treffende Beschreibung, denn die Kölner hatten in der Liga zuletzt 17 Spiele in Folge verloren. Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag wartete der KEC auf einen Sieg.

Ausgerechnet gegen die Grizzlys Wolfsburg hatte das zuletzt geklappt (31. Spieltag, 4:1 für Köln) und funktionierte nun erneut. Durch den 5:0-Sieg ziehen die Kölner nicht mit den Schwenninger Wild Wings gleich, die mit 18 Niederlagen in Serie weiterhin alleiniger Negativrekordhalter in der DEL sind.