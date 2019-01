Die Kölner Haie haben das erste Spiel Headcoach Dan Lacroix gewonnen. Beim 5:4 (0:3, 4:0, 0:1, 1:0)-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven legten die Rheinländer am Donnerstag (24.01.2019) eine furiose Aufholjagd auf das Eis. In der Tabelle schob sich Köln mit dem Sieg an Bremerhaven vorbei auf Platz vier.