Mannheim ging am Ostermontag (22.04.19) nach dem Erfolg in eigener Halle in der Final-Serie mit 2:1 in Führung. Erstmals in dieser Saison im siebten Duell der beiden Teams gegeneinander war es die Heimmannschaft, die den Sieg davontragen konnte. "Wir haben einen guten Job gemacht, unseren Gameplan durchgezogen, stark verteidigt. Das hat sich insgesamt dann ausgezahlt" , sagte Mannheims Doppeltorschütze Andrew Desjardins bei Magenta Sport.

Plachta trifft und schreibt Geschichte

In Mannheim waren gerade einmal fünf Sekunden gespielt, da lagen die Adler bereits vorne. Der EHC München hatte zwar das erste Bully gewonnen, dann aber die Scheibe verloren und Mannheim nutzte das clever aus. David Wolf spielte zu Matthias Plachta und der donnerte das Spielgerät in den Knick. Es war die frühe Führung für die Adler Mannheim und gleichzeitig das schnellste Tor der DEL -Geschichte.

Und der EHC München, zuletzt gleich dreimal in Folge Meister, tat sich nicht nur in dieser Szene schwer. Die Offensive des EHC sorgte kaum einmal für Gefahr. Ganz anders die der Mannheimer: Es lief die siebte Spielminute, als Andrew Desjardins das 2:0 für Mannheim erzielte. Kurz vor Ende des ersten Drittels traf Mannheim erneut, doch diesmal zählte der Treffer nicht - es war die richtige Entscheidung: Markus Eisenschmid beförderte den Puck zwar ins Tor, hatte dabei aber seinen Schläger deutlich über der Querlatte (18.).

EHC dreht auf, aber zunächst treffen nur die Adler

Zu Beginn des zweiten Drittels schien es zunächst, als habe EHC-Trainer Don Jackson in der Pause die richtigen Worte an seine Spieler gerichtet. Denn die spielten nun mutiger und hatten die Chance auf den Anschlusstreffer, doch Tobias Eder scheiterte innerhalb von sechzig Sekunden gleich zweimal an Mannheims Schlussmann Dennis Endras. Anschließend zeigten dann wieder die Adler jene Tugenden, die sie dieser Tage auszeichnen: Nach einem Bully bekamen Münchens Verteidiger den Puck nicht weggeschlagen, Desjardins profitierte davon und vollendete erneut eiskalt - 3:0 (26.).