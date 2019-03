DEL - München im Halbfinale, Spiel 7 in Köln und Augsburg

Titelverteidiger München setzte sich im sechsten Spiel der Viertelfinal-Playoffs mit 4:3 (4:1, 0:2, 0:0) in Berlin durch und gewann damit die Serie best-of-seven mit 4:2. Den Grundstein für den Sieg legten die Münchner bereits im ersten Drittel, das sie nach einer beeindruckenden Vorstellung und Toren von Kastner, Christensen, Wolf und Shugg 4:1 (Gegentor: Sheppard) gewannen.

Berlin gelangen im Mitteldrittel zwar noch zwei Treffer durch Noebels und MacQueen. Doch die Münchener brachten den Sieg in der Arena am Ostbahnhof über die Zeit. Im Halbfinale trifft die Mannschaft von Trainer Don Jackson von Dienstag an auf den Hauptrundenersten Adler Mannheim, der im Duell der beiden Titelfavoriten zuerst Heimrecht hat.

Düsseldorf gewinnt in der Overtime

Die Augsburger Panther hatten ebenfalls ein vorzeitiges Ende der Serie vor Augen. Die Schwaben lagen bei der Düsseldorfer EG 52 Sekunden vor der Schlusssirene mit 3:2 vorne, ehe die DEG durch einen erfolgreichen Schlagschuss von Marshall noch die Overtime erzwang.

Und nach 36 Sekunden in der Verlängerung traf Düsseldorfs Descheneau nach einer tollen Einzelleistung - Spiel 7 steigt nun am Sonntag in Augsburg.

Köln erzwingt siebtes Spiel

Zum Entscheidungsspiel kommt es auch im Duell der Kölner Haie mit dem ERC Ingolstadt. In einer hoch spannenden Partie in Ingolstadt setzten sich die Haie 5:2 (3:0, 0:2, 2:0) durch, nachdem sie nach dem ersten Drittel nach Toren von Oblinger und Schütz (2) schon 3:0 geführt hatten.

Doch Ingolstadt kam im Mitteldrittel durch Kohl und Olson auf 2:3 heran, ehe Köln im Schlussdrittel durch Schütz und Akeson noch zweimal traf und den Sack zumachte.

In der Schlussphase hatten die Ingolstädter ihre Nerven dann überhaupt nicht mehr im Griff. Die Bayern gingen äußerst aggressiv zu Werke und kassiert noch etliche unnötige Strafen, so dass die Haie keine Mühe hatten, die Führung über die Zeit zu bringen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Freitag, 29.03.19, 22.50 Uhr

mit dpa/sid | Stand: 29.03.2019, 22:07