Nach einigen schlechten Jahren haben die Profis der Düsseldorfer EG einen optimalen Saisnostart erwischt. Nach sechs Spieltagen führen sie die Tabelle der DEL ohne Niederlage an. Nur logisch, dass in der Landeshauptstadt plötzlich Eishockey wieder "in" ist.

Die Fans sangen beim jüngsten 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Ice Tigers Nürnberg bereits euphorisch von der Meisterschaft. Auch wenn das arg verfrüht ist, ist doch eines schon in der Frühphase der Saison offensichtlich geworden: Die DEG ist deutlich stärker aufgestellt, als in den letzten Jahren.

Kader wurde umgekrempelt

Und das hat Gründe: Der Sportliche Leiter Niki Mondt, früher selbst Eishockey-Nationalspieler, hat den Kader regelrecht auf links gedreht, nachdem einige teure Altverträge ausgelaufen waren. Mit Unterstützung von Chefscout Daniel Kreutzer und Trainer Harold Kreis bastelte Mondt einen neuen Kader zusammen, der deutlich stärker ist, als der letzte. Und das zu erheblich günstigeren Konditionen.

Die Neuverpflichtungen erwiesen sich als Volltreffer: Jaedon Descheneau, den man beim Schweizer B-Ligisten HC Thurgau entdeckte, erwies sich schon als sicherer Torschütze und vor allem glänzender Tor-Vorbereiter. Braden Pimm, der bei den Kassel Huskies in der zweiten deutschen Liga unterwegs war, kommt ebenfalls als torgefährlicher Stürmer gerade so richtig in Schwung.

Gogulla schlug optimal ein

Und dann ist da noch Philip Gogulla. Beim Nachbarn Kölner Haie aussortiert, schlug der Nationalspieler bei seinem neuen Klub so richtig ein. "Ich weiß nicht, was in Köln passiert ist" , sagt Harold Kreis über den 31-Jährigen, "bei uns hat er sich optimal eingefügt."

Es läuft bei der DEG - und das soll so weitergehen. Am besten schon am Dienstag (02.10.18) im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin. Die sind mit gerade einmal acht Punkten aus den ersten sechs Spielen nur sehr mäßig aus den Startlöchern gekommen. Und blicken gerade neidisch nach Düsseldorf.

Stand: 01.10.2018, 10:10