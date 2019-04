Hauptrundensieger Adler Mannheim setzte sich am Mittwoch (24.04.2019) im vierten Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach einem stürmischen zweiten Drittel souverän mit 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) bei Titelverteidiger EHC München durch und machte einen großen Schritt zu seinem achten Meistertitel.

Das Team von Trainer Pavel Gross ging in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 in Führung. Bereits am Freitag (19.30 Uhr) könnten die Adler im Duell der beiden überragenden Teams dieser Saison in heimischer Halle die Meisterschaft perfekt machen.