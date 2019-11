DEL - München siegt im Spitzenspiel gegen Straubing

Der Spitzenreiter bezwang am 22. Spieltag seinen ärgsten Verfolger und Lokalrivalen Straubing Tigers 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) und zeigte eine gute Reaktion auf seine dritte Saisonniederlage beim ERC Ingolstadt fünf Tage zuvor. Mit 57 Punkten beträgt der Vorsprung auf die zweitplatzierten Tigers bereits 13 Zähler.

Haie gewinnen Derby gegen die DEG

Die Kölner Haie entschieden indes auch das zweite Derby gegen die Düsseldorfer EG in dieser Saison für sich. Die Haie gewannen beim Erzrivalen mit 4:1 (3:1, 0:0, 1:0) und schlossen durch den dritten Sieg in Folge in der Tabelle zur siebtplatzierten DEG auf (beide 34 Punkte).