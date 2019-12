Beim von WM-Kapitän Moritz Müller entschied Köln den DEL-Klassiker bei den Eisbären Berlin knapp für sich. Mit dem 5:4 (2:1, 2:0, 0:3) nach Verlängerung schaffte der achtfache deutsche Meister am Freitagabend (06.12.2019) den fünften Sieg in Serie und bestätigte nach einem schwachen Saisonstart seinen Aufwärtstrend.

In einem kuriosen Spiel gaben die Kölner, bei denen der Müller erstmals seit Ende September wieder zum Einsatz kam, zwar noch ein 4:1 wieder her. Am Ende wurde aber Lucas Dumont in der 64. Minute mit dem Treffer zum 5:4 zum Matchwinner. Die Berliner belohnten sich für ihre Aufholjagd mit drei Toren in knapp viereinhalb Minuten in der Schlussphase durch Mark Olver (53.), Louis-Marc Aubry (55.) und James Sheppard (57.) nicht.



In der Tabelle zog Köln als Fünfter damit nach Punkten mit Berlin gleich.