Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat trotz zwischenzeitlich drei Toren Rückstand einen wichtigen Sieg in Bremerhaven geholt. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gewannen die Adler am Sonntag (22.09.2019) gegen die formstarken Fischtown Pinguins nach Penaltys 5:4 (0:2, 1:1, 3:1) und verhinderten so einen völlig verpatzten Saisonstart.

Nach Toren von Maxime Fortunus (10. Minute), Carson McMillan (15./39.) und Cory Quirk (42.) lagen die Gäste 0:3 und 1:4 zurück, doch Mark Katic (39.), Andrew Desjardins (41.) und David Wolf (43.) brachten das Team zurück, ehe Tommi Huhtala 37,4 Sekunden vor dem Ende zum 4:4 traf.

München weiter ungeschlagen

Als einziges Team der Liga ist Vizemeister EHC München auch nach dem Duell mit den Eisbären Berlin noch ungeschlagen und steht souverän an der Spitze der Tabelle. Zwei Tage nach dem 7:2-Kantersieg gegen Mannheim bezwangen die Bayern die Eisbären mit 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) und sind als einzige Mannschaft der Liga noch ungeschlagen.

Die Grizzlys Wolfsburg befinden sich in der Erfolgsspur und holten beim 2:0 gegen den ERC Ingolstadt den dritten Saisonsieg. Die Kölner Haie verloren gegen Nürnberg 0:4. Im NRW-Duell zwischen Krefeld und Iserlohn setzten sich die Pinguine mit 3:1 durch.

