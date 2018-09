Die Düsseldorfer EG hat am Sonntag (23.09.2018) die Tabellenführung in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach einem 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven übernommen. Die Düsseldorfer setzten ihren perfekten Saisonstart fort und blieben auch im vierten Ligaspiel ungeschlagen. Der Mann der Begegnung für das Team von Trainer Harold Kreis war Nationalspieler Bernhard Ebner (14., 36.) mit einem Doppelpack.

Roosters drehen das Spiel

Die DEG profitierte beimSturm an die Spitze von der ersten Münchner Saisonpleite. Der Serienmeister verlor bei den Iserlohn Roosters 3:8 (1:3, 1:1, 1:4). Der langjährige NHL -Stürmer Matt Stajan brachte die Bayern zwar früh in Führung (6.). Doch Dieter Orendorz (9.), Anthony Camara (19.) und der Ex-Münchner Jon Matsumoto (20.) drehten bis zur ersten Drittelpause das Spiel. Derek Joslin verkürzte (31.), ehe Dylan Yeo (39.), erneut Matsumoto (44.), Keaton Ellerby (49.), Michael Clark (52.) und Sasa Martinovic (54.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. 29 Sekunden vor Schluss erzielte Kapitän Michael Wolf das dritte Münchner Tor.

Haie-Goalie wehrt alles ab

Den ersten Heimsieg im dritten Versuch verbuchten die Kölner Haie beim 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) gegen die Grizzlys Wolfsburg. Nationalspieler Felix Schütz traf für die Kölner bereits in der vierten Minute. 94 Sekunden vor Schluss schlenzte Benjamin Hanowski den Puck zum 2:0 ins leere Tor. Haie-Goalie Gustaf Wesslau wehrte alle 19 Torschüsse ab.

Titelanwärter Adler Mannheim feierte beim 6:5 (3:3, 2:0, 1:2) bei den Straubing Tigers den dritten Saisonsieg. Die Krefeld Pinguine gewannen gegen das neue Schlusslicht Schwenninger Wild Wings mit 4:2 (1:1, 0:2, 1:1).